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Пригожин пішов на загострення конфлікту з Міноборони РФ, — британська розвідка

20 червня 2023 10:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пригожин пішов на загострення конфлікту з Міноборони РФ, — британська розвідка
Голова угруповання "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава угруповання "Вагнер" Євген Пригожин пішов на загострення конфлікту з Міністерством оборони РФ. 19 червня Пригожин чекав від Міноборони РФ відповіді на пропозицію контракту, яку було передано до міністерства трьома днями раніше.

Про це повідомляє британська розвідка

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Британське міноборони припускає, що такі дії Пригожина є навмисною спробою послабити вплив офіційних військових структур РФ.

Таким чином Пригожин протистоїть недавньому наказу міноборони РФ, який вимагає, щоб усі найманці уклали контракт із військовим департаментом. Попри це, Пригожин наполягає, що його бійці не підпишуть контракти, стверджуючи, що вказівки Шойгу мають застосовуватися виключно до міністерства оборони.

Британська розвідка зазначає, що Пригожин довгий час критикував керівництво Міноборони, підкоряючись при цьому волі Путіна. Але навіть після зауважень Путіна 14 червня Пригожин заявив, що жоден із бійців "Вагнера" не готовий повторити "шлях ганьби" та підписувати контракти.

Нагадаємо, що ватажок групи "Вагнер" Євген Пригожин звинувачує американців у всіх бідах. Цього разу він заявив, що саме США та CNN винні у зґвалтуваннях жінок та дітей у Судані.

Також ми повідомляли, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висміяв Міноборони РФ, яке нещодавно похвалилося відео зі знищенням українських танків Leopard. Насправді, заявив Пригожин, росіяни воювали проти сільськогосподарської техніки — комбайнів.

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