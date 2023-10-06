Президент Словакии снова выступает за военную помощь Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова. Фото: Офис Президента Украины

Президент Словакии Зузана Чапутова передумала и снова выступает за продолжение предоставления Украине военной помощи. По ее мнению, это касается безопасности обеих стран.

Об этом Зузана Чапутова написала на своей странице в сети X, больше известной как Twitter.

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По словам президента Словакии Зузаны Чапутовой, военная помощь Украине должна продолжаться.

"Я уважаю результаты парламентских выборов и негативное мнение по этому поводу в партии, которая ведет коалиционные переговоры. Но любая словацкая администрация должна понимать, что это касается как безопасности Украины, так и безопасности Словакии", — написала Чапутова.

Заметим, что накануне Чапутова отказалась оказывать Украине военную помощь из-за победы на парламентских выборах прокремлевской популистской партии Smer-SD, возглавляемой Робертом Фицо.

Чапутова сказала, что в этом вопросе нужно уважать результаты выборов, на которых партия-победитель обещала, что не предоставит Украине "ни патрона".

Напомним, исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Людовит Одор на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите в Гранаде заверил его в продолжении поддержки Украины.