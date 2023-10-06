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Президентка Словаччини знову виступає за військову допомогу Україні

6 жовтня 2023 23:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Президентка Словаччини знову виступає за військову допомогу Україні
Президентка Словаччини Зузана Чапутова. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президентка Словаччини Зузана Чапутова передумала і знову виступає за продовження надання Україні військової допомоги. На її переконання, це стосується безпеки обох країн.

Про це Зузана Чапутова написала на своїй сторінці у мережі X, більше відомій як Twitter.

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За словами президентки Словаччини Зузани Чапутової, військова допомога Україні має продовжуватися.

"Я поважаю результати парламентських виборів і негативну думку щодо цього у партії, яка веде коаліційні переговори. Але будь-яка словацька адміністрація повинна розуміти, що це стосується як безпеки України, так і безпеки Словаччини", — написала Чапутова.

Допис Чапутової у соцмережі

Зауважимо, що напередодні Чапутова відмовилася надавати Україні військову допомогу через перемогу на парламентських виборах прокремлівської популістської партії Smer-SD, яку очолює Роберт Фіцо.

Чапутова сказала, що у цьому питанні треба поважати результати виборів, на яких партія-переможець обіцяла, що не надасть Україні "жодного патрона".

Нагадаємо, виконувач обов’язків прем’єр-міністра Словаччини Людовіт Одор на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським на саміті в Гранаді запевнив його у продовженні підтримки України.

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