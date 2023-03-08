Канада спасла Украину в первые дни войны, — Урсула фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии рассказала, как Канада спасла Украину в первые дни войны
Канада начала готовить украинских бойцов еще в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Это помогло подготовить страну к полномасштабному наступлению.
Об этом пишет Spiegel со ссылкой на заявление президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
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По словам политики, Канада внесла решающий вклад в обороноспособность Украины через годы военной подготовки наших защитников.
"Я не могу переоценить это: Канада спасла Украину в первые несколько дней", — сказала она в парламенте Оттавы.
По ее словам, Канада одной из первых поняла важность того, что происходит в Украине. Именно поэтому, сразу же после оккупации Крыма в 2014 году, власти Канады решили помочь с военной подготовкой украинских бойцов.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что это сыграло немаловажную роль, ведь Украина смогла дать отпор врагу уже во время полномасштабного вторжения.
Кроме того, она поблагодарила премьер-министра Канады Джастина Трюдо за сотрудничество в оказании помощи Украине: "Все, что мы сделали для Украины, мы сделали вместе".
Напомним, ранее мы писали, что Украина наращивает силу и военную технику для контрнаступления.