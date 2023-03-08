Канада врятувала Україну в перші дні війни, — Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Канада почала готувати українських бійців ще у 2014 році, одразу після анексії Криму. Це допомогло підготувати країну до повномасштабного наступу.

Про це пише Spiegel із посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

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За словами політикині, Канада зробила вирішальний внесок в обороноздатність України через роки військової підготовки наших захисників.

"Я не можу переоцінити це: Канада врятувала Україну в перші кілька днів", — сказала вона у парламенті Оттави.

За її словами, Канада однією з перших зрозуміла важливість того, що відбувається в Україні. Саме тому, одразу ж після окупації Криму у 2014 році, влада Канади вирішила допомогти з військовою підготовкою українських бійців.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що це відіграло важливо роль, адже Україна змогла дати відсіч ворогу вже під час повномасштабного вторгнення.

Окрім того, вона подякувала прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за співпрацю в наданні допомоги Україні: "Все, що ми зробили для України, ми зробили разом".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна нарощує силу та військову техніку для контрнаступу.