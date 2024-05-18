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Президент Грузии наложила право вето на пророссийский закон об "иноагентах"

18 мая 2024 18:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила право вето на закон об "иноагентах". Накануне его принял парламент, несмотря на митинги на улице.

Об этом Саломе Зурабишвили сказала во время брифинга, передает "Радио Свобода" в субботу, 18 мая.

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Вето на закон об "иноагентах"

Зурабишвили назвала закон "русским" по "сущности и духу". По ее словам, он противоречит "грузинской конституции и всем европейским стандартам".

"Это является препятствием на нашем европейском пути. Это вето является вполне законным и сегодня будет передано в парламент. Этот закон не подлежит никаким изменениям или усовершенствованиям. Итак, есть очень простое вето — этот закон должен быть отменен", — подчеркнула она.

Теперь этот документ вернется на рассмотрение парламента. Однако для отмены вето нужна поддержка 76 депутатов, а в парламентском большинстве даже больше, а именно 83.

Напомним, комитет по юридическим вопросам парламента Грузии принял закон "об иноагентах" в окончательном третьем чтении. Голосование заняло чуть больше минуты.

Также помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен выразил готовность Вашингтона сотрудничать с грузинским правительством. Он предлагает вместе адаптировать законопроект об "иноагентах" к европейским нормам.

закон
Грузия
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вето
парламент

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