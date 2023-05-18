Президент Украины Владимир Зеленский создал совет по освобождению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Консультативный совет по деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Указ будет действовать и на Севастополь.

Об этом сообщил Офис Президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, в котором указание о создании совета по освобождению Крыма и Севастополя.

В состав Консультативного совета входят по должности Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заместители Руководителя Офиса Президента Украины, к ведению которых отнесены вопросы региональной политики, информационной политики, внешней политики и стратегического партнерства, европейской и евроатлантической интеграции, национальной безопасности и обороны.

В состав вошли еще ряд представителей власти.

Указ Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Консультативного совета по вопросам оккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь. Фото: ОП

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 79 лет назад, 18 мая 1944 года, советские власти начали страшную операцию депортации крымских татар. Это была попытка стереть целый народ с земли, отобрать у него его дом и даже право на существование.

Также Владимир Зеленский поблагодарил Европу за поддержку формулы мира.