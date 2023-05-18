Президент України Володимир Зеленський створив раду зі звільнення Криму

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський затвердив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Указ діятиме і на місто Севастополь.

Про це повідомив Офіс Президента.

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Президент України Володимир Зеленський видав указ, в якому зазначення про створення ради зі звільнення Криму та Севастополя.

Зазначається, що до складу Консультативної ради входять за посадою Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, заступники Керівника Офісу Президента України, до відання яких віднесені питання регіональної політики, інформаційної політики, зовнішньої політики та стратегічного партнерства, європейської та євроатлантичної інтеграції, національної безпеки та оборони.

До складу увійшли ще низка представників влади.

Указ Президента України Володимира Зеленського про призначення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Фото: ОП

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 79 років тому, 18 травня 1944 року, радянська влада розпочала страшну операцію депортації кримських татар. Це була спроба стерти цілий народ з землі, відібрати в нього його будинок, і навіть право на існування.

Також Володимир Зеленський подякував Європі за підтримку формули миру.