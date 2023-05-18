Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Президент України Володимир Зеленський створив раду зі звільнення Криму arrow

Президент України Володимир Зеленський створив раду зі звільнення Криму

18 травня 2023 23:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Президент України Володимир Зеленський створив раду зі звільнення Криму
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Президент України Володимир Зеленський затвердив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Указ діятиме і на місто Севастополь.

Про це повідомив Офіс Президента.

Читайте також:

Деталі

Президент України Володимир Зеленський видав указ, в якому зазначення про створення ради зі звільнення Криму та Севастополя.

Зазначається, що до складу Консультативної ради входять за посадою Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, заступники Керівника Офісу Президента України, до відання яких віднесені питання регіональної політики, інформаційної політики, зовнішньої політики та стратегічного партнерства, європейської та євроатлантичної інтеграції, національної безпеки та оборони.

До складу увійшли ще низка представників влади.

Указ Президента України Володимира Зеленського про призначення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Фото: ОП

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 79 років тому, 18 травня 1944 року, радянська влада розпочала страшну операцію депортації кримських татар. Це була спроба стерти цілий народ з землі, відібрати в нього його будинок, і навіть право на існування.

Також Володимир Зеленський  подякував Європі за підтримку формули миру

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB