Владимир Зеленский откроет Мюнхенскую конференцию безопасности

Владимир Зеленский

Сегодня в Мюнхене стартует конференция безопасности. Событие в этом году открывает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

Что известно

Получасовая панель с участием президента Украины, которая присоединится к событию по видеосвязи, должна состояться сразу после приветственного слова главы Мюнхенской конференции безопасности Кристофа Гойсгена.

Интересно, что в программу конференции событие внесли под названием "Давид-на-Днепре: украинская битва за свободу", использовав аллюзию на библейскую легенду о Давиде, победившем сильнее его Голиафа.

Пока детали относительно участников дискуссии не раскрываются, хотя в Мюнхене говорят о выступлении президента.

Отметим, что нынешняя Мюнхенская конференция безопасности будет в значительной степени посвящена Украине, ее победе в войне с рф, а также вопросу будущего миропорядка.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, чего ожидать Украине от Мюнхенской конференции по безопасности.

Примечательно, что в этом году на саммите безопасности не будет ни представителей режима путина, ни официального Тегерана.