Владимир Зеленский откроет Мюнхенскую конференцию безопасности

Президент Украины откроет нынешнюю Мюнхенскую конференцию безопасности
Сегодня в Мюнхене стартует конференция безопасности. Событие в этом году открывает президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.
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Что известно
Получасовая панель с участием президента Украины, которая присоединится к событию по видеосвязи, должна состояться сразу после приветственного слова главы Мюнхенской конференции безопасности Кристофа Гойсгена.
Интересно, что в программу конференции событие внесли под названием "Давид-на-Днепре: украинская битва за свободу", использовав аллюзию на библейскую легенду о Давиде, победившем сильнее его Голиафа.
Пока детали относительно участников дискуссии не раскрываются, хотя в Мюнхене говорят о выступлении президента.
Отметим, что нынешняя Мюнхенская конференция безопасности будет в значительной степени посвящена Украине, ее победе в войне с рф, а также вопросу будущего миропорядка.
Напомним, ранее Новини.LIVE писали, чего ожидать Украине от Мюнхенской конференции по безопасности.
Примечательно, что в этом году на саммите безопасности не будет ни представителей режима путина, ни официального Тегерана.