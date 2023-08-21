Президент Сербии Вучич встретится с Зеленским: о чем будут говорить
Президент Сербии Александр Вучич анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Главы государств встретятся 22 августа для личного разговора.
Об этом он заявил в комментарии для журналистов, передает РТС.
О чем будут говорить политики
"По просьбе президента Украины у меня с ним состоится двусторонняя встреча. Я сяду и поговорю с Зеленским приватно обо всем, что в последнее время происходит вокруг Республики Косово, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах", — подчеркнул Вучич.
Он выразил надежду, что разговор будет "добрым и откровенным".
Ситуация в Косово
В конце весны на севере Косово вспыхнули протесты после выборов новых мэров. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камнями в селе Звечан. Известно, что 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.
После этого президент Косово Вьоса Османи подтвердила, что Косово организует новые выборы на севере.
Напомним, в Косово могут провести перевыборы на севере страны, где проживают этнические сербы. Премьер-министр Альбин Курти назвал условие, при котором это может произойти.