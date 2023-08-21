Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Президент Сербии Вучич встретится с Зеленским: о чем будут говорить arrow

Президент Сербии Вучич встретится с Зеленским: о чем будут говорить

21 августа 2023 23:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Президент Сербии Вучич встретится с Зеленским: о чем будут говорить
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Молдове с Владимиром Зеленским. Фото: LUDOVIC MARIN
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Главы государств встретятся 22 августа для личного разговора.

Об этом он заявил в комментарии для журналистов, передает РТС.

Читайте также:

О чем будут говорить политики

"По просьбе президента Украины у меня с ним состоится двусторонняя встреча. Я сяду и поговорю с Зеленским приватно обо всем, что в последнее время происходит вокруг Республики Косово, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах", — подчеркнул Вучич.

Он выразил надежду, что разговор будет "добрым и откровенным".

Ситуация в Косово

В конце весны на севере Косово вспыхнули протесты после выборов новых мэров. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камнями в селе Звечан. Известно, что 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

После этого президент Косово Вьоса Османи подтвердила, что Косово организует новые выборы на севере.

Напомним, в Косово могут провести перевыборы на севере страны, где проживают этнические сербы. Премьер-министр Альбин Курти назвал условие, при котором это может произойти.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости Украины 21 августа: базирование F-16 и оборонные договоренности

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз