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Президент Сербії Вучич зустрінеться із Зеленським: про що говоритимуть

21 серпня 2023 23:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Президент Сербії Вучич зустрінеться із Зеленським: про що говоритимуть
Президент Сербії Александар Вучич під час зустрічі у Молдові з Володимиром Зеленським. Фото: LUDOVIC MARIN
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Сербії Александар Вучич анонсував зустріч з Володимиром Зеленським. Очільники держав зустрінуться 22 серпня для приватної розмови.

Про це він заявив у коментарі для журналістів, передає РТС.

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"На прохання президента України у мене з ним відбудеться двостороння зустріч. Я сяду і поговорю з Зеленським приватно про все, що останнім часом відбувається навколо Республіки Косово, про визнання та невизнання територіальної цілісності та всі інші питання", — наголосив Вучич.

Він висловив сподівання, що розмова буде "доброю та відвертою".

Ситуація в Косово

Наприкінці весни на півночі Косова спалахнули протести після виборів нових мерів. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і камінням в селі Звечан. Відомо, що 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.

Після цього президентка Косова Вьоса Османі підтвердила, що Косово організує нові вибори на півночі. 

Нагадаємо, у Косово можуть провести перевибори на півночі країни, де проживають етнічні серби. Прем'єр-міністр Альбін Курті назвав умову, за якої це може статися. 

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