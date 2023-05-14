Президент Сербии объявил о досрочных выборах

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: predsednik.rs

Президент Сербии Александр Вучич согласился на досрочные выборы на фоне протестов после двух подряд случаев стрельбы. Официально о выборах будет объявлено 26 мая.

Об этом сообщает PTC.

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Вучич согласился на досрочные выборы

О своем решении Вучич сказал во время визита на выставку незарегистрированного оружия, которое граждане сдали добровольно с момента призыва.

"Мы идем на выборы, позднее всего в сентябре. Вы не будете определять, когда состоятся выборы... но если вы хотите говорить — мы готовы говорить", — сказал Вучич.

По его словам, власти продолжат меры по предотвращению повторения подобных инцидентов со стрельбой.

Он добавил, что не будет отправлять в отставку министра полиции Братиславу Гашича, ведь считает, что он хорошо выполняет свою работу.

Напомним, в столице Сербии Белграде и других городах люди выходили на массовые протесты под лозунгом "Сербия против насилия". Их спровоцировали два эпизода стрельбы, произошедших в стране в последнее время.

Также мы писали, что министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку из-за стрельбы в начальной школе Белграда, в которой погибли восемь детей и охранник. Оппозиционные партии обвиняют правительство премьер-министра Аны Брнабич в том, что оно не смогло предотвратить два нападения в школах.

Добавим, в Сербии 20-летний подозреваемый в убийстве восьми человек и ранении еще 12 признался в преступлении. Накануне молодой человек открыл огонь по людям из автомобиля.