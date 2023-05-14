Президент Сербії оголосив про дострокові вибори

Президент Сербії Александар Вучич. Фото: predsednik.rs

Президент Сербії Александар Вучич погодився на дострокові вибори на тлі протестів після двох поспіль випадків стрілянини. Офіційно про вибори буде оголошено 26 травня.

Про це повідомляє PTC.

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Вучич погодився на дострокові вибори

Про своє рішення Вучич сказав під час візиту на виставку незареєстрованої зброї, яку громадяни здали добровільно з моменту заклику.

"Ми йдемо на вибори, найпізніше у вересні. Ви не будете визначати, коли відбудуться вибори… але якщо ви хочете говорити — ми готові говорити", — сказав Вучич.

За його словами, влада продовжить заходи для запобігання повторенню подібних інцидентів зі стріляниною.

Вучич додав, що не буде відправляти у відставку міністра поліції Братиславу Гашича, адже вважає, що він добре виконує свою роботу.

Нагадаємо, у столиці Сербії Белграді та в інших містах люди виходили на масові протести під гаслом "Сербія проти насильства". Їх спровокували два епізоди стрілянини, які сталися в країні останнім часом.

Також ми писали, що міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку через стрілянину в початковій школі Белграда, в якій загинули вісім дітей і охоронець. Опозиційні партії звинувачують уряд прем'єр-міністра Ани Брнабіч у тому, що він не зміг запобігти двом нападам у школах.

Додамо, у Сербії 20-річний підозрюваний у вбивстві восьми людей і пораненні ще 12, зізнався у злочині. Напередодні молодий чоловік відкрив вогонь по людях з автомобіля.