Президент Сербії оголосив про дострокові вибори
Президент Сербії Александар Вучич погодився на дострокові вибори на тлі протестів після двох поспіль випадків стрілянини. Офіційно про вибори буде оголошено 26 травня.
Про це повідомляє PTC.
Вучич погодився на дострокові вибори
Про своє рішення Вучич сказав під час візиту на виставку незареєстрованої зброї, яку громадяни здали добровільно з моменту заклику.
"Ми йдемо на вибори, найпізніше у вересні. Ви не будете визначати, коли відбудуться вибори… але якщо ви хочете говорити — ми готові говорити", — сказав Вучич.
За його словами, влада продовжить заходи для запобігання повторенню подібних інцидентів зі стріляниною.
Вучич додав, що не буде відправляти у відставку міністра поліції Братиславу Гашича, адже вважає, що він добре виконує свою роботу.
Нагадаємо, у столиці Сербії Белграді та в інших містах люди виходили на масові протести під гаслом "Сербія проти насильства". Їх спровокували два епізоди стрілянини, які сталися в країні останнім часом.
Також ми писали, що міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку через стрілянину в початковій школі Белграда, в якій загинули вісім дітей і охоронець. Опозиційні партії звинувачують уряд прем'єр-міністра Ани Брнабіч у тому, що він не зміг запобігти двом нападам у школах.
Додамо, у Сербії 20-річний підозрюваний у вбивстві восьми людей і пораненні ще 12, зізнався у злочині. Напередодні молодий чоловік відкрив вогонь по людях з автомобіля.