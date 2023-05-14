Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Президент Сербії оголосив про дострокові вибори arrow

Президент Сербії оголосив про дострокові вибори

14 травня 2023 21:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Президент Сербії оголосив про дострокові вибори
Президент Сербії Александар Вучич. Фото: predsednik.rs
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Сербії Александар Вучич погодився на дострокові вибори на тлі протестів після двох поспіль випадків стрілянини. Офіційно про вибори буде оголошено 26 травня.

Про це повідомляє PTC.

Читайте також:

Вучич погодився на дострокові вибори

Про своє рішення Вучич сказав під час візиту на виставку незареєстрованої зброї, яку громадяни здали добровільно з моменту заклику. 

"Ми йдемо на вибори, найпізніше у вересні. Ви не будете визначати, коли відбудуться вибори… але якщо ви хочете говорити — ми готові говорити", — сказав Вучич.

За його словами, влада продовжить заходи для запобігання повторенню подібних інцидентів зі стріляниною.

Вучич додав, що не буде відправляти у відставку міністра поліції Братиславу Гашича, адже вважає, що він добре виконує свою роботу.

Нагадаємо, у столиці Сербії Белграді та в інших містах люди виходили на масові протести під гаслом "Сербія проти насильства". Їх спровокували два епізоди стрілянини, які сталися в країні останнім часом.

Також ми писали, що міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку через стрілянину в початковій школі Белграда, в якій загинули вісім дітей і охоронець. Опозиційні партії звинувачують уряд прем'єр-міністра Ани Брнабіч у тому, що він не зміг запобігти двом нападам у школах.

Додамо, у Сербії 20-річний підозрюваний у вбивстві восьми людей і пораненні ще 12, зізнався у злочині. Напередодні молодий чоловік відкрив вогонь по людях з автомобіля.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB