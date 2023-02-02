Анджей Дуда призывает страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности

Анджей Дуда

Польский лидер Анджей Дуда призвал НАТО разработать гарантии безопасности для Украины. Также он отметил, чтобы Украина получила достаточно техники от партнеров, чтобы остановить наступление россии.

Об этом президент Польши заявил во время визита в Латвию, передает Niedziela.

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Анджей Дуда предлагает странам-членам Альянса разработать соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности и представить его на саммите НАТО летом 2023 года. Кроме того, Дуда подчеркнул, что украинская армия должна получить достаточно техники от партнеров, чтобы остановить российское наступление и вернуть оккупированные территории. По его словам, это "важнейшая задача сегодня".

"Мы хотели бы перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами выработать договоренность с нашими союзниками в виде предоставления Украине конкретных гарантий безопасности со стороны НАТО", — сказал Дуда.

Также Дуда подчеркнул, что и Польша, и Латвия продолжают политику поддержки Украины, передавая ей оружие.

Напомним, ранее в эфире французского телеканала министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что россия готовится к новому наступлению на Украину. Вероятно, кремль попытается осуществить это к годовщине вторжения.

По данным украинской разведки, путин дал приказ армии россии полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области до марта.

Кроме наступления россия готовится и к новой масштабной ракетной атаке Украины. По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталии Гуменюк, маневры российских кораблей в Черном море указывают на подготовку к новым обстрелам.