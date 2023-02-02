Анджей Дуда закликає країни НАТО надати Україні гарантії безпеки

Анджей Дуда

Польський лідер Анджей Дуда закликав НАТО розробити гарантії безпеки для України. Також він наголосив на тому, аби Україна отримала достатньо техніки від партнерів, щоб зупинити наступ рф.

Про це президент Польщі заявив під час візиту до Латвії, передає Niedziela.

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Анджей Дуда пропонує країнам-членам Альянсу розробити угоду щодо надання Україні гарантій безпеки та представити її на саміті НАТО влітку 2023 року. Окрім того, Дуда наголосив, що українська армія має отримати достатньо техніки від партнерів, аби змогти зупинити російський наступ та повернути окуповані території. За його словами, це "найважливіше завдання сьогодні".

"Ми б хотіли перед самітом у Вільнюсі разом із нашими партнерами виробити домовленість із нашими союзниками у вигляді надання Україні конкретних гарантій безпеки з боку НАТО", — сказав Дуда.

Також, Дуда наголосив, що і Польща, і Латвія продовжують політику підтримки України, передаючи їй зброю.

Нагадаємо, раніше в ефірі французького телеканалу міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росія готується до нового наступу на Україну. Ймовірно, кремль спробує здійснити це до роковин вторгнення.

За даними української розвідки, путін дав наказ армії рф повністю окупувати Донецьку та Луганську області до березня.

Додамо, що окрім наступу росія готується й до нової масштабної ракетної атаки України. За словами керівниці пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк, маневри російських кораблів у Чорному морі вказують на підготовку до нових обстрілів.