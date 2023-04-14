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Президент Кубы сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине: детали

14 апреля 2023 08:05
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Президент Кубы сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине: детали
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Фото: Лонх Хай Лин
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Ответственность за кризис в Украине полностью лежит на США. Такое мнение высказал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Об этом информируют РосСМИ.

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Ответственность США за кризис в Украине

В четверг, 13 апреля, на YouTube-канале кубинской информационно-аналитической программы "Mesa redonda" было опубликовано интервью с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

"Правительство США исказило первопричину конфликта и за счет своей огромной медийной силы нарушило чувство пренебрежения к России. Я считаю, что именно они разжигали русофобию и скрывали истинные причины конфликта, выставив виновником Россию. Я действительно думаю, что в создании этого конфликта должно само правительство США", — заявил глава Кубы в интервью.

Напомним, что Соединенные Штаты на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины хотят направить заблокированные российские активы. Вместе с союзниками сейчас обсуждают, как можно привлечь замороженные $300 млрд центробанка РФ.

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