Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Фото: Лонх Хай Лин

Ответственность за кризис в Украине полностью лежит на США. Такое мнение высказал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Об этом информируют РосСМИ.

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В четверг, 13 апреля, на YouTube-канале кубинской информационно-аналитической программы "Mesa redonda" было опубликовано интервью с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

"Правительство США исказило первопричину конфликта и за счет своей огромной медийной силы нарушило чувство пренебрежения к России. Я считаю, что именно они разжигали русофобию и скрывали истинные причины конфликта, выставив виновником Россию. Я действительно думаю, что в создании этого конфликта должно само правительство США", — заявил глава Кубы в интервью.

Напомним, что Соединенные Штаты на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины хотят направить заблокированные российские активы. Вместе с союзниками сейчас обсуждают, как можно привлечь замороженные $300 млрд центробанка РФ.