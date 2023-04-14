Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес. Фото: Лонх Хай Лін

Відповідальність за кризу в Україні повністю лежить на США. Таку думку висловив президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес.

Про це інформують РосЗМІ.

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В четвер, 13 квітня, на YouTube-каналі кубинської інформаційно-аналітичної програми Mesa redonda було опубліковано інтерв'ю з Президентом Куби Мігелем Діас-Канелем Бермудесом.

"Уряд США спотворив першопричину конфлікту і за рахунок своєї величезної медійної сили порушив почуття зневаги до Росії. Я вважаю, що саме вони розпалювали русофобію і приховували справжні причини конфлікту, виставивши винуватцем Росію. Я дійсно думаю, що у створенні цього конфлікту винен сам уряд США", — заявив глава Куби в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Сполучені Штати на відновлення зруйнованої інфраструктури України хочуть спрямувати заблоковані російські активи. Разом із союзниками зараз обговорюють, як можна залучити заморожені 300 мільярдів доларів центробанку РФ.