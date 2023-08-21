Президент Финляндии рассказал, что пропаганда РФ против его страны растет
Президент Финляндии Саули Ниинисте прокомментировал российскую пропаганду, направленную против его страны. По словам президента, манипуляции РФ только растут.
Об этом Ниинисте рассказал в интервью Шведскому радио.
Комментарий Ниинисте
"Мы становимся свидетелями самых разнообразных действий. Не военных, а другого вида операций", — рассказал Ниинисте.
Он отметил, что РФ увеличивает интенсивность своей пропаганды против Финляндии.
"К счастью, наша страна к этому готова. Мы проанализировали эти риски", — добавил финский президент.
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Напомним, что Социальные сети снова заполонила очередная дикая ложь от росСМИ — на этот раз о "планах Украины похитить детей на Харьковщине". Российские пропагандисты пишут, что малышей продадут, а деньги разделят члены Зеленского и их западные покровители.
Также мы писали, что в Казахстане решили заблокировать доступ к сайту пропагандистского телеканала РФ "Царьград". Причина — распространение экстремистских материалов на сайте.
Добавим, что Служба безопасности задержала в Харькове пророссийского пропагандиста, помогавшего агрессору в войне против Украины. Мужчина продвигал тезисы росСМИ и распространял в интернете сообщения в поддержку РФ.