Президент Финляндии рассказал, что пропаганда РФ против его страны растет

Президент Финляндии Саули Ниинисте во время выступления. Фото: google.com

Президент Финляндии Саули Ниинисте прокомментировал российскую пропаганду, направленную против его страны. По словам президента, манипуляции РФ только растут.

Об этом Ниинисте рассказал в интервью Шведскому радио.

Читайте также:

Комментарий Ниинисте

"Мы становимся свидетелями самых разнообразных действий. Не военных, а другого вида операций", — рассказал Ниинисте.

Он отметил, что РФ увеличивает интенсивность своей пропаганды против Финляндии.

"К счастью, наша страна к этому готова. Мы проанализировали эти риски", — добавил финский президент.

Больше о российских пропагандистах

Напомним, что Социальные сети снова заполонила очередная дикая ложь от росСМИ — на этот раз о "планах Украины похитить детей на Харьковщине". Российские пропагандисты пишут, что малышей продадут, а деньги разделят члены Зеленского и их западные покровители.

Также мы писали, что в Казахстане решили заблокировать доступ к сайту пропагандистского телеканала РФ "Царьград". Причина — распространение экстремистских материалов на сайте.

Добавим, что Служба безопасности задержала в Харькове пророссийского пропагандиста, помогавшего агрессору в войне против Украины. Мужчина продвигал тезисы росСМИ и распространял в интернете сообщения в поддержку РФ.