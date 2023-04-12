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Президент Чехии отреагировал на казнь украинского военного

12 апреля 2023 23:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Чехии отреагировал на казнь украинского военного
Президент Чехии Петр Павел. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Чешский президент Петр Павел высказал свое мнение о видео, на котором казнят украинского военнопленного. Если это видео подтвердится как правдивое, то Россия должна быть приравнена к ИГИЛ. 

Об этом сообщает Ceske Noviny.

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По словам Павла, задокументированы многие другие преступления, совершенные Россией, которые требуют осуждения и не соответствуют 21 веку. Чешский президент отметил, что не может комментировать конкретный случай, поскольку невозможно проверить подлинность записи. 

Он добавил, что если видео будет подтверждено, то это будет означать, что российские военные выстраиваются рядом с ИГИЛ, террористической организацией, которую все должны осудить.

Напомним, что основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в эфире YouTube-канала "Ходорковский Live", что ЧВК Вагнера причастна к убийству украинского военнопленного, видеозапись которого распространилась в сети.

Осечкин связался с бывшим бойцом ЧВК Вагнера Андреем Медведевым, который опознал своих сослуживцев на видеозаписи по характерным позывным и речи. Осечкин объявил о вознаграждении в размере трех тысяч евро за информацию о людях на видео.

Видео убийства украинского пленного распространилось в российских и украинских соцсетях 11 апреля. На записи показано, как человеку отрезают голову. Неизвестно, кем, когда и где было записано видео, но предполагается, что убийство произошло летом 2022 года.

 

 

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