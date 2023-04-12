Президент Чехії відреагував на страту українського військового

Президент Чехії Петр Павел. Фото: росЗМІ

Чеський президент Петр Павел висловив свою думку про відео, на якому страчують українського військовополоненого. Якщо це відео підтвердиться як правдиве, то Росія має бути прирівняна до ІДІЛ.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

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За словами Павела, задокументовано багато інших злочинів, скоєних Росією, які вимагають засудження та не відповідають 21 століттю. Чеський президент зазначив, що не може коментувати конкретний випадок, оскільки неможливо перевірити справжність запису.

Він додав, що якщо відео буде підтверджено, то це означатиме, що російські військові вишиковуються поруч з ІДІЛ, терористичною організацією, яку всі мають засудити.

Нагадаємо, що засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін заявив в ефірі YouTube-каналу "Ходорковський Live", що ПВК Вагнера причетна до вбивства українського військовополоненого, відеозапис якого поширився в мережі.

Осєчкін зв'язався з колишнім бійцем ПВК Вагнера Андрієм Медведєвим, який упізнав своїх товаришів по службі на відеозаписи з характерних позивних і промови. Осєчкін оголосив про винагороду у розмірі трьох тисяч євро за інформацію про людей на відео.

Відео вбивства українського полоненого поширилося у російських та українських соцмережах 11 квітня. На записі показано, як людині відрізають голову. Невідомо, ким, коли й де було записано відео, але передбачається, що вбивство сталося влітку 2022 року.