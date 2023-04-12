Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Президент Чехії відреагував на страту українського військового arrow

Президент Чехії відреагував на страту українського військового

12 квітня 2023 23:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Президент Чехії відреагував на страту українського військового
Президент Чехії Петр Павел. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Чеський президент Петр Павел висловив свою думку про відео, на якому страчують українського військовополоненого. Якщо це відео підтвердиться як правдиве, то Росія має бути прирівняна до ІДІЛ.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Читайте також:

Що сказав президент Чехії

За словами Павела, задокументовано багато інших злочинів, скоєних Росією, які вимагають засудження та не відповідають 21 століттю. Чеський президент зазначив, що не може коментувати конкретний випадок, оскільки неможливо перевірити справжність запису.

Він додав, що якщо відео буде підтверджено, то це означатиме, що російські військові вишиковуються поруч з ІДІЛ, терористичною організацією, яку всі мають засудити.

Нагадаємо, що засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін заявив в ефірі YouTube-каналу "Ходорковський Live", що ПВК Вагнера причетна до вбивства українського військовополоненого, відеозапис якого поширився в мережі.

Осєчкін зв'язався з колишнім бійцем ПВК Вагнера Андрієм Медведєвим, який упізнав своїх товаришів по службі на відеозаписи з характерних позивних і промови. Осєчкін оголосив про винагороду у розмірі трьох тисяч євро за інформацію про людей на відео.

Відео вбивства українського полоненого поширилося у російських та українських соцмережах 11 квітня. На записі показано, як людині відрізають голову. Невідомо, ким, коли й де було записано відео, але передбачається, що вбивство сталося влітку 2022 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB