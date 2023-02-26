Петр Павел спрогнозировал, какой будет россия после победы Украины

Президент Чехии спрогнозировал, какой будет россия после завершения войны
После войны ситуация в россии долгое время будет нестабильной. Петр Павел также подверг сомнению, что москва сразу же будет налаживать нормальные относить с миром.
Об этом президент Чехии сказал в интервью Суспільному.
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Петр Павел рассказал журналистам, что в результате войны против Украины россия долгое время будет нестабильной и НАТО важно быть готовым к разным сценариям. Кроме того, он не очень верит в быстрое "прозрение" россии и ее разворот к налаживанию нормальных отношений с миром.
"Могут возникнуть разнообразные сценарии внутренней борьбы за власть в россии после того, как путин уйдет. Возможно, новый лидер будет более настроен на возобновление диалога и сотрудничества. Или это будет кто-то потенциально еще хуже путина. Трудно угадать, однако считаю, что россия будет нестабильной длительное время", — заявил он.
По его словам, распад россии — это не самый лучший сценарий для Запада, ведь с кем-то в россии потом нужно будет вести диалог.
"Вероятно, лучшим сценарием была ситуация, когда бы россия осознала, что она не может выиграть войну. Что у них нет другого выхода, кроме как вести переговоры, потому что они находятся в столь плохой экономической ситуации, что им нужно восстановить по крайней мере какие-то связи с окружающим миром", — подчеркнул президент Польши.
Напомним, в россии к годовщине вторжения прошли антивоенные демонстрации. В результате акций известно о 50 задержанных.