Президент Бразилии хочет сделать вклад в прекращение войны в Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия может внести "исключительный" вклад в прекращение войны и возвращение к миру в Украине. Он выразил готовность обсудить мирные переговоры о войне в Украине с главой КНР Си Цзиньпином во время его визита в Китай на следующей неделе.

Об этом президент Бразилии сказал в своем заявление, которое приводит UOL Economia.

Заявление президента Бразилии

Лула одобрил встречу лидера Китая и российского диктатора владимира путина.При этом он напомнил, что Бразилия осудила российское вторжение в Украину, однако считает, что о возможности мира в Украине нужно говорить большему количеству стран.

Он отметил, что Бразилия может внести "исключительный" вклад в прекращение войны и возвращение к миру в Украине.

Лула сообщил, что он планирует обсудить вопросы мира в Украине с главой КНР Си Цзиньпином, поскольку считает Китай очень важной страной, которая может вести более серьезные переговоры с Соединенными Штатами. Он также выразил убеждение в том, что Бразилия может сделать вклад в прекращение войны в Украине.

Лула подчеркнул, что россия не могла совершить вторжение в Украину и не должна была это делать. Он призвал к тому, чтобы кто-то начал говорить о мире в связи с продолжающейся войной в Украине.

В целом, Лула намерен использовать свои контакты и влияние в международной политике для урегулирования конфликта в Украине.

Напомним, что в разных городах российской федерации к годовщине полномасштабного вторжения прошли антивоенные акции протеста. Силовики арестовали более 50 митингующих.