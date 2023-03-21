Президент Бразилии хочет сделать вклад в прекращение войны в Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия может внести "исключительный" вклад в прекращение войны и возвращение к миру в Украине. Он выразил готовность обсудить мирные переговоры о войне в Украине с главой КНР Си Цзиньпином во время его визита в Китай на следующей неделе.
Об этом президент Бразилии сказал в своем заявление, которое приводит UOL Economia.
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Заявление президента Бразилии
Лула одобрил встречу лидера Китая и российского диктатора владимира путина.При этом он напомнил, что Бразилия осудила российское вторжение в Украину, однако считает, что о возможности мира в Украине нужно говорить большему количеству стран.
Он отметил, что Бразилия может внести "исключительный" вклад в прекращение войны и возвращение к миру в Украине.
Лула сообщил, что он планирует обсудить вопросы мира в Украине с главой КНР Си Цзиньпином, поскольку считает Китай очень важной страной, которая может вести более серьезные переговоры с Соединенными Штатами. Он также выразил убеждение в том, что Бразилия может сделать вклад в прекращение войны в Украине.
Лула подчеркнул, что россия не могла совершить вторжение в Украину и не должна была это делать. Он призвал к тому, чтобы кто-то начал говорить о мире в связи с продолжающейся войной в Украине.
В целом, Лула намерен использовать свои контакты и влияние в международной политике для урегулирования конфликта в Украине.
Напомним, что в разных городах российской федерации к годовщине полномасштабного вторжения прошли антивоенные акции протеста. Силовики арестовали более 50 митингующих.