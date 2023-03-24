Президент Байден с женой прибыли в Канаду: какая цель визита

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден прибыли в Канаду для официального визита на север. Поездка предоставляет возможность укрепить отношения между двумя странами, подтвердить статус Канады как союзника и экономического партнера США, а также обсудить важные геополитические вызовы, такие как кризис на Гаити, подъем Китая и война в Украине.

Об этом пишет BBC.

Визит Байдена в Канаду

С премьер-министром Канады Джастином Трюдо Байден обсудит пересмотр десятилетнего Соглашения о безопасной третьей стране и рассмотреть возможность стабилизации ситуации на Гаити.

Также будет обсуждаться важность долгосрочного партнерства в области безопасности между двумя странами и Norad (Североамериканское командование воздушно-космической обороны).

Американцы будут следить за тем, будет ли Канада инвестировать свои деньги там, где это необходимо, включая важнейшие полезные ископаемые.

Кроме того, лидеры двух стран обсудят электромобили, чистую энергию и торговые войны. В прошлом году один из знаковых законодательных актов Байдена едва не спровоцировал торговую войну с Канадой. Проблемы удалось предотвратить благодаря агрессивному лоббированию со стороны Канады, включая прямое обращение премьер-министра к президенту. Внесенное в последнюю минуту изменение распространило эти налоговые льготы на автомобили, произведенные во всей Северной Америке.

Напомним, что президент Байден совершает свою первую официальную поездку в Канаду с тех пор, как он был вице-президентом в конце правления администрации Обамы.

Президент США планирует обсудить с премьер-министром Канади Джастином Трюдо усиление общей системы ПВО, торговлю и вопросы функционирования общей границы, а также климатическую политику двух стран. США будут настаивать на том, чтобы Канада укрепила свою оборону на севере и увеличила расходы на свои вооруженные силы.