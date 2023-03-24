Президент Байден із дружиною прибули до Канади: яка мета візиту

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прибули до Канади для офіційного візиту на північ. Поїздка надає можливість зміцнити відносини між двома країнами, підтвердити статус Канади як союзника та економічного партнера США, а також обговорити важливі геополітичні виклики, такі як криза на Гаїті, піднесення Китаю та війна в Україні.

Про це пише ВВС.

Візит Байдену до Канади.

З прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Байден обговорить перегляд десятирічної Угоди про безпечну третю країну та розглянути можливість стабілізації ситуації на Гаїті.

Також обговорюватиметься важливість довгострокового партнерства в галузі безпеки між двома країнами та Norad (Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони).

Американці стежитимуть за тим, чи Канада інвестуватиме свої гроші там, де це необхідно, включаючи найважливіші корисні копалини.

Крім того, лідери двох країн обговорять електромобілі, чисту енергію та торговельні війни. Минулого року один зі знакових законодавчих актів Байдена мало не спровокував торгової війни з Канадою. Проблеми вдалося запобігти завдяки агресивному лобіюванню з боку Канади, включаючи пряме звернення прем'єр-міністра до президента. Зміна, що внесена в останню хвилину, поширила ці податкові пільги на автомобілі, вироблені у всій Північній Америці.

Нагадаємо, що президент Байден здійснює свою першу офіційну поїздку до Канади з того часу, як він був віцепрезидентом наприкінці правління адміністрації Обами.

Президент США планує обговорити з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення спільної системи ППО, торгівлю та питання функціонування спільного кордону, а також кліматичну політику двох країн. США наполягатимуть на тому, щоб Канада зміцнила свою оборону на півночі та збільшила витрати на свої збройні сили.