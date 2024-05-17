Покушение на Роберта Фицо — в каком состоянии премьер Словакии

Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию. Состояние здоровья политика до сих пор угрожающее, однако, врачи заявили, что новое хирургическое вмешательство может помочь ему наконец выздороветь.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Роберт Калиняк передает Reuters в пятницу, 17 мая.

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В каком состоянии Роберт Фицо

Калиняк подчеркнул, что любое решение о переводе Фицо в столицу Братиславы из центрального города Банская Быстрица, где он находится на лечении, будет принято только после дальнейшего улучшения его состояния.

"Нам понадобится еще несколько дней, чтобы окончательно узнать, в какую сторону все идет. Я думаю, что сегодняшняя операция... позволит нам приблизиться к положительному прогнозу", — сказал Калиняк.

По его словам, прогресс есть, однако ситуация все еще очень серьезная.

Директор больницы Мириам Лапуникова отметила, что после операции по удалению омертвевших тканей из ран премьера он находится в отделении интенсивной терапии в сознании и стабильном состоянии. Фицо также перенес многочасовую операцию 15 мая.

Покушение на Роберта Фицо — что известно

Напомним, 15 мая Роберт Фицо был тяжело ранен, когда в главу словацкого правительства стреляли три раза. Пули попали в конечности, грудь и живот политика.

По информации СМИ, главным подозреваемым является словацкий 71-летний писатель-поэт Юрай Чинтула — один из основателей литературного клуба DÚHA и активист либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

Фицо был доставлен в больницу в Банской Быстрице вертолетом, где медицинский персонал ведет борьбу за его жизнь.

Впоследствии Юрай Чинтула рассказал свои намерения совершения преступления. По его словам, он сделал это по политическим причинам.