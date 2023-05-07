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Премьер Словакии уходит в отставку за несколько месяцев до выборов

7 мая 2023 18:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Премьер Словакии уходит в отставку за несколько месяцев до выборов
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 7 мая, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что попросил президента освободить его от своих обязанностей. Такое решение он принял из-за ослабления его кабинета, который выполняет временные обязанности до выборов в сентябре.

Об этом информирует Reuters.

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Отмечается, что сегодня к вечеру Эдуард Хегер должен встретиться с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, которая имеет право назначить нового временного премьер-министра. Он столкнулся с призывами оппозиции освободить место для администрации технократов, чтобы руководить центральноевропейской страной до досрочных выборов, которые пройдут в сентябре. Опросы показывают, что общественность предпочитает крупнейшую оппозиционную партию, которую возглавляет бывший премьер-министр Роберт Фицо и выступает против увеличения военной помощи Украине. Эдуард Хегер заявил, что не хочет, чтобы политический кризис затягивался.

"Я решил попросить президента лишить меня полномочий и оставить президенту простор для попытки с правительством технократов стабильно и мирно привести Словакию к демократическим парламентским выборам", — сказал премьер-министр Словакии.

Правящая коалиция во главе с Эдуардом Хегером потеряла свою большую часть в сентябре прошлого года, когда либертарианская партия SaS вышла из партии, а позже обвинила правительство в недостаточных усилиях, чтобы помочь людям с затратами на электроэнергию, которые в прошлом году достигли рекордного уровня в Европе. В декабре прошлого года премьер-министр проиграл вотум недоверия, а в январе согласился на досрочные выборы как на лучшее решение, оставив его в должности временного исполняющего обязанности.

Несколько министров покинули правительство, ссылаясь на разные причины. Недавно министр сельского хозяйства ушел в отставку на этой неделе после скандала по субсидиям для фирмы, которой он владеет. Он отрицал какие-либо правонарушения. В пятницу министр иностранных дел подал в отставку.

Напомним, что Украина получила от Словакии все обещанные этой страной 13 истребителей МиГ-29. По соображениям безопасности, они были перевезены в Украину наземным путем.

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