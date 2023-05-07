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Прем'єр Словаччини йде у відставку за декілька місяців до виборів

7 травня 2023 18:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Прем'єр Словаччини йде у відставку за декілька місяців до виборів
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 7 травня, Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що попросив президента звільнити його від своїх обов'язків. Таке рішення він прийняв через послаблення його кабінету, який виконує тимчасові обов'язки до виборів у вересні.

Про це інформує Reuters

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Зазначається, що сьогодні ближче до вечора Едуард Хегер має зустрітися з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, яка має право призначити нового тимчасового прем'єр-міністра. Він зіткнувся із закликами опозиції звільнити місце для адміністрації технократів, щоб керувати центральноєвропейською країною до дострокових виборів, які відбудуться у вересні. Опитування показують, що громадськість віддає перевагу найбільшій опозиційній партії, яку очолює колишній прем’єр-міністр Роберт Фіцо і виступає проти збільшення військової допомоги Україні. Едуард Хегер заявив, що не хоче, щоб політична криза затягувалася.

"Я вирішив попросити президента позбавити мене повноважень і залишити президенту простір для спроби з урядом технократів стабільно та мирно привести Словаччину до демократичних парламентських виборів", — сказав прем'єр-міністр Словаччини.

Правляча коаліція на чолі з Едуардом Хегером втратила свою більшу частину у вересні минулого року, коли лібертаріанська партія SaS вийшла з партії, а пізніше звинуватила уряд у недостатніх зусиллях, щоб допомогти людям з витратами на електроенергію, які минулого року досягли рекордного рівня в Європі. У грудні минулого року прем'єр-міністр програв вотум недовіри, а в січні погодився на дострокові вибори як на найкраще рішення, залишивши його на посаді тимчасового виконувача обов’язків.

Кілька міністрів залишили уряд, посилаючись на різні причини. Нещодавно міністр сільського господарства пішов у відставку цього тижня після скандалу щодо субсидій для фірми, якою він володіє. Він заперечував будь-які правопорушення. У п'ятницю міністр закордонних справ подав у відставку.

Нагадаємо, що Україна отримала від Словаччини усі обіцяні цією країною 13 винищувачів МіГ-29. З міркувань безпеки вони були перевезені до України наземним шляхом.

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