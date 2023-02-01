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Премьер Швеции рассказал, кто мешает им вступить в НАТО

1 февраля 2023 08:56
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Протесты в Швеции мешают стране вступить в НАТО, — премьер
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Глава шведского правительства призвал все политические силы приложить усилия, чтобы уменьшить напряжение в стране на фоне антитурецких акций. По словам Ульфа Кристерссона, это может оказать негативное влияние на вступление страны в НАТО.

Об этом пишет шведское издание SVT.

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Подробности

Так, по словам премьера, состоявшиеся в последнее время антитурецкие акции в Стокгольме не только вызвали возмущение у турецких властей, но и показали влияние отдельных локальных событий на крупные международные события. В частности, Ульф Кристерссон вспомнил акцию с "повешением" чучела, имитирующей турецкого президента Реджерпа Эрдогана, и сожжение Корана.

"Отдельные лица и группы, совершающие подобные действия, становятся полезными идиотами для сил, желающих Швеции зла в нынешней ситуации с безопасностью", — подчеркнул премьер.

Что не так с вступлением Швеции в НАТО

Как известно, в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция пригрозила заблокировать их вступление, поскольку в этих странах нашли убежище турецкие диссиденты, которых Анкара считает террористами.

Недавно в Швеции состоялась антитурецкая акция, в ходе которой было повешено "пугало Эрдогана", что в свою очередь вызвало негодование у официальной Анкары. Кроме того, 22 января правые активисты в Швеции публично сожгли Коран, что вызвало ярость уже во всем исламском мире.

После этого президент Турции Эрдоган заявил, что теперь уж точно не поддержит членство Швеции в НАТО.

Напомним, ранее мы писали, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто не исключает, что к сожжению Корана в Швеции причастна российская сторона.

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