Премьер Нидерландов заявил о готовности возглавить НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: REUTERS/Juan Medina

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности возглавить НАТО. Он может заменить Йенса Столтенберга.

Об этом сообщает Bloomberg.

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"Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что он готов заменить Йенса Столтенберга на посту следующего генерального секретаря Организации Североатлантического договора", — говорится в сообщении.

По словам Рютте, он не планирует агитировать за роль в НАТО, однако если получит приглашение, то согласится.

"Главная должность в НАТО была бы очень интересна, и я все еще мог бы что-нибудь сделать", — сказал Рютте.

Существует большая вероятность того, что премьер Нидерландов не получит должность генсека НАТО. По словам политика, это может произойти из-за поддержки женщины — европейского чиновника, которая также стремится стать преемником Йенса Столтенберга.

Он не уточнил, кто именно является другим кандидатом.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Его направили в парламент страны для одобрения.

Также мы писали, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все члены Альянса поддерживают вступление Украины, касается двух стран. Это Россия, которой дали понять, что политическое решение об Украине уже принято, и Венгрия, которой намекнули на возможные последствия продолжения продвижения пророссийской позиции.