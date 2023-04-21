Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился из-за заявления генсека НАТО об Украине в Альянсе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Униан

Сегодня, 21 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Североатлантического союза.

Об этом пишет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Возмущение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Виктор Орбан в своих социальных сетях распространил публикацию издательства Politico, где цитируют слова премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга на брифинге в Киеве.

"Законное место Украины - в евроатлантической семье. Законное место Украины - в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным", — заявил Йенс Столтенберг.

Венгерский премьер-министр прокомментировал это заявление эмоциональным "Что?!"

Лаконичное возмущение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Фото: скриншот из соцсети

В одном из последних интервью Виктор Орбан назвал Украину "финансово несуществующей", сетуя, что Европа помогает ей финансировать многие базовые потребности, и заявил, что без этой поддержки "война сразу закончится".

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет, чтобы Венгрия оставалась в Европейском Союзе только для того, чтобы получать средства из Брюсселя и разворовывать их со своими друзьями, но не развивать страну и улучшать благосостояние людей.

Также Венгрия и Сербия планируют построить нефтепровод для транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" через венгерскую территорию к сербским потребителям. Соглашение между странами может быть подписано в июне на сербско-венгерском саммите. Поставка нефти по трубопроводу "Дружба" не подпадает под санкции Евросоюза.