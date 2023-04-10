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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетит США: темы обсуждения

10 апреля 2023 20:07
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетит США: темы обсуждения
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: dw.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

11-13 апреля премьер-министр Матеуш Моравецкий посетит Соединенные Штаты Америки. Визит коснется нескольких важных моментов. Среди них – переговоры в Белом доме, встреча с представителями ведущих компаний американского оборонного сектора и участие в дебатах в штаб-квартире Международного валютного фонда.

Об этом информирует Gov.pl.

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Визит премьер-министра Матеуша Моравецкого в Вашингтон начнется со встречи в Белом доме с вице-президентом США Камалой Гаррис. Глава польского правительства обсудит вопросы польско-американского экономического сотрудничества, в частности, в сфере энергетики. Также будут обсуждаться вопросы безопасности.

Следующими пунктами визита премьер-министра Матеуша Моравецкого в США станут встречи с представителями американской оборонной промышленности. Технологии, разработанные американскими военными структурами, являются одними из самых современных в мире.

В 2023 году Польша направит 4% ВВП на расширение и модернизацию Вооруженных сил Польши.

"Мы инвестируем в нашу оборонную промышленность, в польские заводы. Мы получаем новые заказы из европейских стран, а также с других континентов. Мы также заказываем военную технику у наших американских союзников. Одной из ключевых закупок для наших военных являются американские танки M1 Abrams и истребители F-35", — заявил Премьер-министр.

Глава польского правительства также примет участие в панельной дискуссии в Международном валютном фонде. Предметом дискуссии станет состояние экономики в мире, угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся в этой сфере. В дискуссии также примут участие наиболее важные люди, связанные с глобальной экономической системой.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской приехали с визитом в Польшу. На переговорах они договорились о новом пакете помощи для Украины.

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