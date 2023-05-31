Премьер Катара впервые провел тайные переговоры с лидером Талибана

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани. Фото: Reuters

В мае 2023 года премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани провел тайные переговоры с верховным лидером Талибана Хайбатуллой Ахунзадой. Темой стало урегулирование напряженности с международным обществом.

Об этом информирует Reuters.

Читайте также:

Тайная встреча

В пятницу, 12 мая, в южном афганском городе Кандагар состоялась первая встреча между премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани и лидером Талибана Хайбатуллой Ахунзадой. Они встретились, чтобы урегулировать вопросы напряженности с международным сообществом. Также Шейх Мухаммед поднял тему запрета Талибана на образование для девушек и трудоустройство женщин. По его словам, это необходимо отменить.

Катар добился дипломатического успеха в отказе от ограничений женщин Талибана. Отмечается, что США возглавляли эти требования. Они достигли восстановления свободы передвижения и желали, чтобы в правительство привлекли афганцев, не принадлежащих к талибам.

Запреты для женщин

В Талибане женщинам не разрешалось учиться и работать. Им даже препятствовали в оказании гуманитарной помощи. Это стало ключевыми причинами, почему ни одна страна не признает правление Талибана.

Такое обращение с женщинами и девушками, согласно отчету ООН, представленному в Женеве, может быть квалифицировано как преступление против человечества. Однако талибы заявили, что они уважают права женщин согласно своему истолкованию исламского права и афганских обычаев.

Отмечается, что Хайбатулла — жесткий исламист, и он не проявил большой готовности идти на компромисс по своим указам. Однако его встреча с Мохаммедом свидетельствует о том, что он хочет найти пути прекращения изоляции Афганистана и активизации программ помощи, поскольку страна погружается в голод и бедность.

"Это была очень положительная встреча. Я был очень заинтересован в продолжении диалога с международным сообществом", — сказал Хайбатулла Ахунзада.

В марте 2022 года талибы запретили девушкам учиться в средней школе, а в декабре это правило действовало и на университеты.

С января администрация Талибана обещает письменные договоры, по которым в стране будут разрешены группам помощи работать с женщинами. Также они обещают, что снова откроют средние школы для девушек, но только тогда, когда будут исполнены "условия".

Гуманитарный кризис

Местные СМИ сообщили, что Шейх Мохаммед и Хайбатулла также обсудили усилия по разрешению гуманитарного кризиса в Афганистане. ООН заявила, что почти 30 миллионов жителей Афганистана нуждаются в помощи. Численность населения Афганистана — 40 миллионов.

Главный идеологический враг-террорист Талибана базируется в основном в восточной части страны, но нацелен на меньшинства и посольства в Кабуле. США утверждают, что Афганистан скрывает членов Аль-Каиды и пакистанского Талибана. Однако лидер Хайбатулла Ахунзада это отрицает.

Напомним, что вооруженные столкновения между пограничными силами двух стран вспыхнули в субботу. Талибы и иранцы начали подтягивать к границе тяжелую технику, начались артиллерийские перестрелки, отряды движения "Талибан" взорвали несколько пограничных постов. С обеих сторон сообщается о трех погибших.

Недавно в Афганистане начался новый семестр в университетах после зимних каникул. Однако для молодых женщин этот семестр стал еще одним упоминанием о том, как сокращаются их возможности.