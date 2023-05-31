Премʼєр Катару вперше провів таємні переговори з лідером Талібану

Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані. Фото: Reuters

У травні 2023 року прем’єр-міністр Катару Мухаммед бін Абдулрахман аль-Тані провів таємні переговори з верховним лідером Талібану Хайбатуллою Ахунзадою. Темою стало врегулювання напруженості з міжнародним товариством.

Про це інформує Reuters.

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Таємна зустріч

У п'ятницю, 12 травня, в південному афганському місті Кандагар відбулась перша зустріч між прем'єр-міністром Катару Мухаммедом бін Абдулрахманом аль-Тані та лідером Талібану Хайбатуллою Ахунзадою. Вони зустрілись, щоб врегулювати питання щодо напруженості з міжнародним співтовариством. Також Шейх Мухаммед підняв тему щодо заборони Талібану на освіту для дівчат і працевлаштування жінок. За його словами це необхідно скасувати.

Катар досяг дипломатичного успіху щодо відмови від обмежень жінок Талібану. Зазначається, що США очолювали ці вимоги. Вони досягли відновленню свободи пересування та бажали, щоб до уряду залучили афганців, які не належать до талібів.

Заборони для жінок

У Талібані жінкам не дозволялось навчатись та працювати. Їм навіть перешкоджали в наданні гуманітарної допомоги. Це стало ключовими причинами чому жодна країна не визнає правління Талібану.

Таке поводження з жінками та дівчатами, згідно зі звітом ООН представленим у Женеві, може бути кваліфіковано як злочин проти людства. Однак таліби заявили, що вони поважають права жінок відповідно до свого тлумачення ісламського права та афганських звичаїв.

Зазначається, що Хайбатулла — жорсткий ісламіст і він не виявив великої готовності йти на компроміс щодо своїх указів. Однак його зустріч із Мохаммедом свідчить про те, що він хоче знайти шляхи для припинення ізоляції Афганістану та активізації програм допомоги, оскільки країна занурюється в голод і бідність.

"Це була дуже позитивна зустріч. Я був дуже зацікавлений у продовженні діалогу з міжнародним співтовариством", — сказав Хайбатулла Ахунзада.

У березні 2022 року таліби заборонили дівчатам вчитись у середній школі, а в грудні це правило діяло і на університети.

З січня адміністрація Талібану обіцяє письмові договори, за якими в країні дозволятимуть групам допомоги працювати з жінками. Також вони обіцяють, що знову відкриють середні школи для дівчат, але тільки тоді, коли будуть виконані "умови".

Гуманітарна криза

Місцеві ЗМІ повідомили, що Шейх Мохаммед і Хайбатулла також обговорили зусилля щодо вирішення гуманітарної кризи в Афганістані. ООН заявила, що майже 30 мільйонів жителів Афганістану потребують допомоги. Кількість населення Афганістану — 40 мільйонів.

Головний ідеологічний ворог-терорист Талібану базується здебільшого у східній частині країни, але він націлений на меншини та посольства в Кабулі. США стверджують, що Афганістан переховує членів Аль-Каїди та пакистанського Талібану. Однак лідер Хайбатулла Ахунзада це заперечив.

Нагадаємо, що збройні сутички між прикордонними силами двох країн спалахнули у суботу. Таліби та іранці почали підтягувати до кордону важку техніку, розпочалися артилерійські перестрілки, загони руху "Талібан" підірвали кілька прикордонних постів. З обох сторін наразі повідомляється про трьох загиблих.

Нещодавно в Афганістані розпочався новий семестр в університетах після зимових канікул. Однак для молодих жінок цей семестр став ще одним нагадуванням про те, як скорочуються їхні можливості.