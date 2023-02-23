Премьер Испании Педро Санчес посетил Бучу и Ирпень: видео
Премьер-министр Королевства Испании Педро Санчес посетил Бучу и Ирпень в Киевской области. Он подчеркнул, что россия не победит в войне против Украины.
Об этом Педро Санчес написал на своей странице в Twitter.
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"Буча и Ирпень показывают раны и шрамы путинского варварства. Россия не выиграет эту войну", — подчеркнул Санчес.
По словам премьер-министра, вся Испания стоит с Украиной.
Буха и Ирпьян mostрируют heridas и cicatrices de la barbarie de Putin.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 23 марта, 2023
Russia no va a ganar esta guerra.
Toda España está con Ucrania. pic.twitter.com/U4JonSGkF4
Напомним, в Киев приехал премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес. Он проведет официальную встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также мы писали, что министр обороны Испании Маргарита Роблес вчера, 22 февраля, заявила, что министерство обороны этой страны уже ремонтирует шесть танков для Вооруженных сил Украины. Танки Leopard 2 A4 предположительно будут переданы Украине до середины апреля.
Добавим, что армия Испании обновит прицепные гаубицы калибра 155 мм, которые находятся на вооружении артиллерийских частей и береговой обороны. Такое решение было принято с учетом войны в Украине.