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Прем’єр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь: відео

23 лютого 2023 13:57
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прем’єр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь
Педро Санчес
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Королівства Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь Київської області. Він наголосив, що росія не переможе у війні проти України.

Про це Педро Санчес написав на своїй сторінці в Twitter.

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Деталі

"Буча та Ірпінь показують рани та шрами путінського варварства. Росія не виграє цю війну", — наголосив Санчес.

За словами прем'єр-міністра, вся Іспанія стоїть з Україною.

Нагадаємо, до Києва приїхав прем’єр-міністр Королівства Іспанія Педро Санчес. Він проведе офіційну зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Також ми писали, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес учора, 22 лютого, заявила, що міністерство оборони цієї країни уже ремонтує шість танків для Збройних сил України. Танки Leopard 2 A4, імовірно, будуть передані Україні до середини квітня.

Додамо, армія Іспанії оновить причіпні гаубиці калібру 155 мм, які перебувають на озброєнні артилерійських частин та берегової оборони. Таке рішення було ухвалене з огляду на війну в Україні.

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