Премьер Испании объявил новую помощь для Украины

Премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Сегодня, 1 июля, премьер-министр Испании Педро Санчес выступил в Верховной раде Украины. Он объявил о новом пакете помощи на общую сумму 55 млн евро.

Об этом сообщает El Mundo.

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Во время своего выступления Санчес подчеркнул, что Испания как председательствующая в Европейском Союзе будет поддерживать Украину.

"Сегодня, 1 июля, Испания берет на себя большую ответственность за председательство в Совете Европейского Союза в течение следующих шести месяцев", — сообщил Санчес.

По его словам, Украина может рассчитывать на долгосрочную поддержку. Он сообщил, что Испания выделяет новый пакет помощи на сумму 55 млн евро. Из них 51 млн евро поступит Украине через Всемирный банк. Их направят на поддержку малого и среднего бизнеса. Остальная сумма пойдет на возобновление украинских школ.

"Я хотел вам сказать, что мы с вами и мы будем столько, сколько потребуется. Я хотел сказать вам, что мы будем поддерживать Украину, независимо от цены", — подчеркнул Санчес.

Украина и членство в НАТО и ЕС

Премьер Испании поддержал создание Совета Украина-НАТО.

"Мы приближаемся к саммиту НАТО в Вильнюсе, который продолжит обязательства, взятые нами в прошлом году в Мадриде. Испания поддерживает содействие политическому участию Украины через создание Совета Украина-НАТО, куда вас уже приглашают как полноправного члена", — сообщил Санчес.

По его словам, Европейский союз продолжает поддерживать украинский народ.

"Европейский Союз был создан для предотвращения новых войн. Мы решили объединиться, быть "едиными в разнообразии", и это сделало нас сильнее. Европа с вами, а вы едины с Европой", — добавил Санчес.

Напомним, в субботу, 1 июля, в Киев с визитом приехал премьер-министр Испании Педро Санчес. Он встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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