Премьер Японии проведет ряд встреч перед саммитом G7

Саммит "Большой семерки"

Япония начинает проводить серию министерских встреч Большой семерки перед саммитом в мае, который она будет председательствовать. Страна стремится возглавить обсуждение вопросов, связанных с войной россии с Украиной, энергоснабжением и поставками продовольствия, а также мировой экономикой. Всего запланировано 15 встреч на уровне министров с личным присутствием в Японии в этом году.

Об этом пишет Japan Today.

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Процесс G7

Единство Большой семерки (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский Союз) повышает значимость Японии на фоне российской военной агрессии и напористости Китая. В преддверии трехдневного саммита G7, запланировано девять министерских встреч, которые предоставят материалы для обсуждений, когда премьер-министр Японии Фумио Кисида и его коллеги встретятся в городе Хиросима.

Первая встреча министров, отвечающих за вопросы климата, энергетики и окружающей среды, запланирована на 15 апреля в Саппоро, самой северной префектуре Хоккайдо. Среди тем для обсуждения будут усилия по обеспечению энергетической безопасности и нейтрализации выбросов углерода при сохранении экономического роста.

Война рф с Украиной привела к росту цен на нефть и природный газ во всем мире, поскольку москва была ключевым экспортером энергоресурсов. Это заставило страны диверсифицировать поставки энергоносителей, в том числе путем внедрения возобновляемых источников энергии.

Встречи

Представители правительства Японии сообщают, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассматривает возможность посещения Японии и присоединения к встрече, где он сможет рассказать о том, как Украина справляется с кибератаками со стороны россии.

Кроме того, запланированы встречи министров труда, науки и технологий, образования и здравоохранения в разных городах Японии, таких как Курашики, Сендай, Тояма, Канадзава и Нагасаки. Всего в этом году запланировано 15 встреч на уровне министров с личным присутствием в Японии.

Напомним, что страны "Большой семерки" вряд ли пересмотрят ограничение цены на российскую нефть на этой неделе, несмотря на то, что нефть продается значительно ниже текущего порога в 60 долларов.