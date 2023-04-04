Прем‘єр Японії проведе низку зустрічей перед самітом G7

Саміт "Великої сімки"

Японія починає проводити серію міністерських зустрічей Великої сімки перед самітом у травні, який вона головуватиме. Країна прагне очолити обговорення питань, пов'язаних із війною росії з Україною, енергопостачанням та постачанням продовольства, а також світовою економікою. Загалом заплановано 15 зустрічей на рівні міністрів із особистою присутністю в Японії цього року.

Про це пише Japan Today.

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Процес G7

Єдність Великої сімки (Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США, а також Європейський Союз) підвищує значущість Японії на тлі російської військової агресії та наполегливості Китаю. Напередодні триденного саміту G7 заплановано дев'ять міністерських зустрічей, які нададуть матеріали для обговорень, коли прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та його колеги зустрінуться у місті Хіросіма.

Перша зустріч міністрів, які відповідають за питання клімату, енергетики та навколишнього середовища, запланована на 15 квітня у Саппоро, найпівнічнішій префектурі Хоккайдо. Серед тем для обговорення будуть зусилля щодо забезпечення енергетичної безпеки та нейтралізації викидів вуглецю за збереження економічного зростання.

Війна росії з Україною призвела до зростання цін на нафту та природний газ у всьому світі, оскільки москва була ключовим експортером енергоресурсів. Це змусило країни диверсифікувати постачання енергоносіїв, у тому числі шляхом впровадження відновлюваних джерел енергії.

Зустрічі

Представники уряду Японії повідомляють, що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розглядає можливість відвідування Японії та приєднання до зустрічі, де він зможе розповісти про те, як Україна впорається з кібератаками з боку росії.

Крім того, заплановані зустрічі міністрів праці, науки та технологій, освіти та охорони здоров'я у різних містах Японії, таких як Курашіки, Сендай, Тояма, Канадзава та Нагасакі. Загалом цього року заплановано 15 зустрічей на рівні міністрів з особистою присутністю в Японії.

Нагадаємо, що країни "Великої сімки" навряд чи переглянуть обмеження ціни на російську нафту цього тижня, попри те, що нафта продається значно нижче за поточний поріг у 60 доларів.