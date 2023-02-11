Премьер Грузии обвиняет Украину в намерении перекинуть войну на их территорию
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил украинские власти в том, что они якобы хотят, чтобы война перекинулась на их территорию. По словам лидера Грузии, Украина пытается открыть второй фронт, чтобы втянуть Грузию в войну.
Об этом сообщает Грузия Online.
-
NaVi завершили престижный турнир IEM по киберспорту в Катовице в ТОП-4
-
РФ начала свое большое наступление, но есть большие проблемы, — Данилов
-
Поляки стали хуже относиться к украинским беженцам
-
Оккупанты обстреливают Харьков: сообщают о сильных взрывах
-
Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 25 тыс. человек
-
Мадридский "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира: как сыграл Лунин
-
Зеленский уволил заместителя Нацгвардией Руслана Дзюбу: детали
-
Александр Гвоздик хочет забрать чемпионские пояса россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
-
Мокрый снег и дождь: народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра
-
Netflix вводит запрет на обмен паролями в четырех странах: детали
Заявление премьер-министра Грузии
"Попытки того, чтобы этот конфликт как-то перешел в нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы непосредственно слышали заявления украинских властей на эту тему. Их целью было открытие "второго фронта", — сказал он.
При этом премьер уточнил, что для этой цели власти Украины отправили Михаила Саакашвили в Грузию. Несмотря на все свои слова, Ираклий Гарибашвили пожелал Украине скорейшего завершения войны.
"Я хочу пожелать всем, в том числе и нашему дружному украинскому народу одного — мира, своевременного окончания этой войны и возвращения территорий", — сказал он.
Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис выразил обеспокоенность послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили по поводу возможного возобновления прямого авиасообщения с россией. Тот заверил, что возобновление авиарейсов с рф пока не планируется.
Также мы писали, что Грузия не может претендовать на членство в Евросоюзе, если ее экс-президент и экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили умрет в грузинской тюрьме. Его дело напрямую влияет на будущее страны.