Премьер Грузии обвиняет Украину в намерении перекинуть войну на их территорию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил украинские власти в том, что они якобы хотят, чтобы война перекинулась на их территорию. По словам лидера Грузии, Украина пытается открыть второй фронт, чтобы втянуть Грузию в войну.

Об этом сообщает Грузия Online.

Заявление премьер-министра Грузии

"Попытки того, чтобы этот конфликт как-то перешел в нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы непосредственно слышали заявления украинских властей на эту тему. Их целью было открытие "второго фронта", — сказал он.

При этом премьер уточнил, что для этой цели власти Украины отправили Михаила Саакашвили в Грузию. Несмотря на все свои слова, Ираклий Гарибашвили пожелал Украине скорейшего завершения войны.

"Я хочу пожелать всем, в том числе и нашему дружному украинскому народу одного — мира, своевременного окончания этой войны и возвращения территорий", — сказал он.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис выразил обеспокоенность послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили по поводу возможного возобновления прямого авиасообщения с россией. Тот заверил, что возобновление авиарейсов с рф пока не планируется.

Также мы писали, что Грузия не может претендовать на членство в Евросоюзе, если ее экс-президент и экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили умрет в грузинской тюрьме. Его дело напрямую влияет на будущее страны.