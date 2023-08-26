Премьер Эстонии рассказала, планирует ли уходить в отставку из-за бизнеса ее мужа в РФ

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас не планирует уходить в отставку из-за российского бизнеса ее мужа. Арво Халлик имеет долю собственности фирмы Stark Logistics.

Об этом сообщает ERR.

Читайте также:

Каллас не уйдет в отставку

"Я не планирую уходить в отставку. Как премьер я стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии", — заявила Каллас.

Премьер Эстонии подчеркнула, что если какие-то компании нарушают санкции, то за это должно быть наказание. Однако, по ее словам, работа с клиентами на территории России — это вопрос "нравственного компаса".

Каллас рассказала, что фирма Stark Logistics, где ее муж Арво Халлик имеет долю собственности, осуществляла перевозку не для партнера РФ, а эстонской компании, имеющей бизнес в России. Она добавила, что не знала деталей бизнеса своего мужа до скандала.

Напомним, транспортная компания Stark Logistics, часть которой принадлежит Арво Халлику, мужу премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, во время полномасштабного вторжения в Украину продолжила свое сотрудничество с РФ.

Также мы писали, что жители Эстонии, имеющие российское гражданство, будут иметь ограниченные права на участие в местных выборах. Соответствующий законопроект подготовило Министерство юстиции страны.