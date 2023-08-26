Прем'єр Естонії розповіла, чи планує йти у відставку через бізнес її чоловіка в РФ
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас не планує йти у відставку через російський бізнес її чоловіка. Арво Халлік має частку власності фірми Stark Logistics.
Про це повідомляє ERR.
Каллас не піде у відставку
"Я не планую йти у відставку. Як прем'єр я стояла і стоятиму за свободу України та Естонії", — заявила Каллас.
Прем'єр Естонії наголосила, що якщо якісь компанії порушують санкції, то за це повинне бути покарання. Однак, за її словами, робота з клієнтами на території Росії — це питання "морального компаса".
Каллас розповіла, що фірма Stark Logistics, де її чоловік Арво Халлік має частку власності, здійснювала перевезення не для партнера РФ, а естонської компанії, яка має бізнес у Росії. Вона додала, що не знала деталей бізнесу свого чоловіка до скандалу.
Нагадаємо, транспортна компанія Stark Logistics, частина якої належить Арво Халліку, чоловіку прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, під час повномасштабного вторгнення в Україні продовжила свою співпрацю з РФ.
Також ми писали, що мешканці Естонії, які мають російське громадянство, матимуть обмежені права щодо участі у місцевих виборах. Відповідний законопроєкт підготувало Міністерство юстиції країни.