Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Представительница США в ООН сравнила Путина со Сталиным arrow

Представительница США в ООН сравнила Путина со Сталиным

22 ноября 2023 08:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Представительница США в ООН сравнила Путина со Сталиным
Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что российский диктатор Владимир Путин ничем не отличается от бывшего генсека СССР Иосифа Сталина. Путин, как и его "советский кумир", пытается уморить украинцев голодом.

Об этом Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании Совета по вопросам нацбезопасности Белого дома, передает Укринформ.

Читайте также:

Что сказала представительница США в ООН

В своей речи Линда Томас-Гринфилд напомнила, что в этом месяце 90-я годовщина Голодомора. Тогда миллионы украинцев погибли из-за жестокой и репрессивной политики режима Сталина и из-за умышленного голода. Это, по ее словам, "стало предупреждением" того, что может произойти, если не сдерживать жестокость и тиранию.

"Но Путин не считался, он скорее вдохновился. Как и Сталин, Путин использует продовольствие как оружие войны. Как и Сталин, Путин совершил голод и смерть в Украине", — подчеркнула глава Миссии США при ООН.

Кроме того, она подчеркнула, что Россия ведет войну не только против народа Украины, "она также ведет войну против уязвимых слоев населения по всему миру, которые зависят от экспорта продовольствия из Украины".

"Россия обострила глобальную продовольственную безопасность, поскольку из-за российского вторжения производство пшеницы в стране уменьшилось на 35%, чем до войны", — сказала Линда Томас-Гринфилд.

Напомним, что в начале октября Россия развернула карательные батальоны по опыту Иосифа Сталина. В их состав входят пьяные мобилизованные и осужденные.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме