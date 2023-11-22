Представительница США в ООН сравнила Путина со Сталиным

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Фото: Reuters

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что российский диктатор Владимир Путин ничем не отличается от бывшего генсека СССР Иосифа Сталина. Путин, как и его "советский кумир", пытается уморить украинцев голодом.

Об этом Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании Совета по вопросам нацбезопасности Белого дома, передает Укринформ.

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В своей речи Линда Томас-Гринфилд напомнила, что в этом месяце 90-я годовщина Голодомора. Тогда миллионы украинцев погибли из-за жестокой и репрессивной политики режима Сталина и из-за умышленного голода. Это, по ее словам, "стало предупреждением" того, что может произойти, если не сдерживать жестокость и тиранию.

"Но Путин не считался, он скорее вдохновился. Как и Сталин, Путин использует продовольствие как оружие войны. Как и Сталин, Путин совершил голод и смерть в Украине", — подчеркнула глава Миссии США при ООН.

Кроме того, она подчеркнула, что Россия ведет войну не только против народа Украины, "она также ведет войну против уязвимых слоев населения по всему миру, которые зависят от экспорта продовольствия из Украины".

"Россия обострила глобальную продовольственную безопасность, поскольку из-за российского вторжения производство пшеницы в стране уменьшилось на 35%, чем до войны", — сказала Линда Томас-Гринфилд.

Напомним, что в начале октября Россия развернула карательные батальоны по опыту Иосифа Сталина. В их состав входят пьяные мобилизованные и осужденные.