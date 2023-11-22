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Представниця США в ООН порівняла Путіна зі Сталіним

22 листопада 2023 08:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Представниця США в ООН порівняла Путіна зі Сталіним
Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що російський диктатор Володимир Путін нічим не відрізняється від колишнього генсека СРСР Йосипа Сталіна. Путін, як і його "радянський кумир", намагається заморити українців голодом.

Про це Лінда Томас-Грінфілд заявила на засіданні Ради з питань нацбезпеки Білого дому, передає Укрінформ

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У своїй промові Лінда Томас-Грінфілд нагадала, що цього місяця 90-ті роковини Голодомору. Тоді мільйони українців загинули через жорстоку та репресивну політику режиму Сталіна і через навмисний голод. Це, за її словами, "стало попередженням" того, що може статися, якщо не стримувати жорстокість і тиранію. 

"Але Путін не зважав, він, швидше, надихнувся. Як і Сталін, Путін використовує продовольство  як зброю війни. Як і Сталін, Путін вчинив голод і смерть в Україні", — наголосила глава Місії США при ООН.

Крім того, вона наголосила, що Росія веде війну не лише проти народу України, "вона також веде війну проти вразливих верств населення в усьому світі, які залежать від експорту продовольства з України".

"Росія загострила глобальну продовольчу безпеку, оскільки через російське вторгнення виробництво пшениці в країні зменшилося на 35%, ніж до війни", — підкреслила Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, що на початку жовтня Росія розгорнула каральні батальйони за досвідом Йосипа Сталіна. До їх складу входять п’яні мобілізовані та засуджені.

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