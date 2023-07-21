Правозащитник рассказывает про падение российской империи и Путина: прямой эфир Новини.LIVE

Правозащитник Михаил Чаплыга. Фото: osn

Правозащитник и политический эксперт Михаил Чаплыга стал гостем студии Вечір.LIVE. В рамках эфира он рассказал про падение российской империи и режима Владимира Путина.

Посмотреть прямой эфир можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

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Прямой эфир с Михаилом Чаплыгой

Вместе с ведущей телеканала, эксперт обсудил, кто может заменить Путина на должности главы Кремля. Также он расскажет, как новый глава государства изменит ситуацию.

Кроме того, тема коснулась пятого президента Украины Петра Порошенко и национализации "Сенс Банка".

Смотрите прямой эфир в 21:10

Напомним, что реакцией Украины на ракетные атаки на мирные населенные пункты будет усиление контратак против противника. Несмотря на попытки устрашения со стороны России, Украина готовит ряд неожиданных и неприятных действий в ответ.

Также мы сообщали, что мировые лидеры не предпринимают активных действий в свете намеренных агрессивных действий России против гражданских объектов в Украине и угроз в адрес кораблей в водах Черного моря. Если РФ уйдет без ответственности за свои действия в этом конфликте, это может создать прецедент, при котором она и другие нации будут игнорировать международное право.