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Прага вместе с союзниками будет искать оружие для Киева, — Петр Павел

30 апреля 2023 23:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Прага вместе с союзниками будет искать оружие для Киева, — Петр Павел
Президент Петр Павел выступил на пресс-конференции в аэропорту по возвращении из Украины, 30 апреля 2023 г. Фото: Ceske Noviny
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину. Сейчас Украине критически не хватает боеприпасов, необходимых стране для контрнаступления против России и возобновления контроля над своей территорией.

Об этом заявил Президент Чехии Петр Павел по возвращении из Украины, где он находился с рабочим визитом. Сообщает издание Ceske Noviny.

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"Из тех переговоров, которые я проводил в Украине, а их было очень много, как на центральном уровне, так и на уровне одной области, стало вполне понятно, что для успешной обороны Украине сегодня больше всего нужны боеприпасы", — сказал Павел по прибытии.

По его словам, у россиян есть преимущество в артиллерийских основных орудиях и ракетных установках, но прежде всего в количестве боеприпасов — они ежедневно выстреливают в четыре-пять раз больше, чем украинцы.

По словам Президента Чехии, сейчас союзники поставляют Украине очень эффективную технику, например, современные танки, но с абсолютно минимальным количеством боеприпасов. Украинцы могут использовать эту технику всего несколько дней.

"Это, по сути, становится складским товаром. И в этом нет особого смысла", — отметил Павел.

Петр Павел, генерал армии в отставке, также отметил, что недостаток боеприпасов ограничивает не только способность Украины эффективно обороняться, но осуществлять успешное контрнаступление.

"Мы будем продолжать искать пути, чтобы не только увеличить поставку боеприпасов из наших источников, но и будем творчески искать пути в сотрудничестве с нашими союзниками, возможно, с другими странами, чтобы в короткие сроки доставить в Украину то, что им нужно", — заявил президент.

Напомним, Павел посетил один из полигонов в Украине. Вдохновленный отвагой наших ребят, он оставил на боевой технике красноречивые надписи для россиян.

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