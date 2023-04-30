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Прага разом з союзниками шукатиме зброю для Києва, — Петр Павел

30 квітня 2023 23:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Прага разом з союзниками шукатиме зброю для Києва, — Петр Павел
Президент Петр Павел виступив в аеропорту після повернення з України, 30 квітня 2023 р. Фото: Ceske Noviny
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну. Зараз Україні критично не вистачає боєприпасів, необхідних країні для контрнаступу проти Росії та відновлення контролю над своєю територією.

Про це заявив Президент Чехії Петр Павел після повернення з України, де він перебував з робочим візитом. Повідомляє видання Ceske Noviny

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"З тих переговорів, які я проводив в Україні, а їх було дуже багато, як на центральному рівні, так і на рівні однієї області, стало цілком зрозуміло, що для успішної оборони Україні сьогодні найбільше потрібні боєприпаси", — сказав Павел після прибуття.

За його словами, росіяни мають перевагу в артилерійських основних гарматах і ракетних установках, але перш за все у кількості боєприпасів — вони щодня вистрілюють у чотири-п'ять разів більше, ніж українці.

На переконання Президента Чехії, зараз союзники постачають Україні дуже ефективну техніку, наприклад сучасні танки, але з абсолютно мінімальною кількістю боєприпасів. Українці можуть використовувати цю техніку лише кілька днів.

"Це, по суті, стає складським товаром. І в цьому немає особливого сенсу", — зазначив Павел.

Петр Павел, який є генералом армії у відставці також зазначив, що нестача боєприпасів обмежує не лише здатність України ефективно оборонятися, але здійснювати успішний контрнаступ. 

"Ми будемо продовжувати шукати шляхи, щоб не тільки збільшити постачання боєприпасів з наших джерел, але й будемо творчо шукати шляхи у співпраці з нашими союзниками, можливо, з іншими країнами, щоб в короткі терміни доставити в Україну те, що їм потрібно", — заявив президент.

Нагадаємо, Павел відвідав один з полігонів в Україні. Натхненний відвагою наших хлопців, він залишив на бойовій техніці промовисті написи для росіян. 

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