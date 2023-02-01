Стефанчук встретился с Макроном в Париже — что обсудили

ПВО, танки и бронетранспортеры: Стефанчук рассказал о плодотворном разговоре с Макроном
Вчера, 31 января, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсудили потребности Украины на фоне постоянных атак со стороны россии.
Об этом в своем Facebook рассказал глава украинского парламента.
-
Что будет с нацроумингом после войны: у Минцифры спросили украинцев
-
Не только гаубицы Caesar: в Минобороны рассказали, что еще предоставит Франция
-
Дело экс-руководства Харьковского облсовета передали в суд: в чем обвиняют Товмасяна
-
Одесситы могут сообщать об интернет-наркомагазинах через чат-бот
-
Государство компенсировало миллионы средств за жилье нардепам: в Раде обнародовали список
-
Номинантка на премию "Оскар" вышла замуж за уроженца Одессы
-
У Авакова проводят обыск СБУ и ГБР: проверяют причастность к трагедии в Броварах
-
Мэнни Пакьяо могут арестовать: при чем здесь Конор Магрегор
-
СБУ пришла к Игорю Коломойскому: в чем подозревают олигарха
-
Грант на развитие бизнеса: в Украине стартовала подача заявлений на "єРобота"
Детали визита
Руслан Стефанчук назвал встречу с Эммануэлем Макроном "предметной и искренней".
"Поблагодарил прежде всего решение об усилении Украины передовыми системами ПВО, а также предоставление танков и бронетранспортеров. Именно это дало толчок для других государств сделать аналогичные шаги", — написал председатель Верховной Рады.
Известно, что политики, кроме оружия, обсудили вопрос о формуле мира, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также они подняли вопрос о выплате репараций россией.
"Без приговора суда, без выплаты россией репараций не будет полноценной победы в этой войне. И в этом вопросе Франция солидарна с Украиной", — рассказал Стефанчук.
Напомним, ранее мы писали, что уже на этой неделе Соединенные Штаты Америки могут объявить новый пакет военной помощи Украине. В частности, в нем будут ракеты GLSDB, которые позволят бить на расстояние до 150 км.
По данным агентства Reuters, общая стоимость этого пакета превысит 2 млрд долларов США. Из них 1,725 млрд долларов будут предоставлены фондом, известным как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI). Это позволит Белому дому взять оружие не из запасов американской армии, а сразу из промышленности.