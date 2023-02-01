Стефанчук встретился с Макроном в Париже — что обсудили

Глава ВРУ Стефанчук с президентом Франции Макроном

Вчера, 31 января, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсудили потребности Украины на фоне постоянных атак со стороны россии.

Об этом в своем Facebook рассказал глава украинского парламента.

Детали визита

Руслан Стефанчук назвал встречу с Эммануэлем Макроном "предметной и искренней".

"Поблагодарил прежде всего решение об усилении Украины передовыми системами ПВО, а также предоставление танков и бронетранспортеров. Именно это дало толчок для других государств сделать аналогичные шаги", — написал председатель Верховной Рады.

Известно, что политики, кроме оружия, обсудили вопрос о формуле мира, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также они подняли вопрос о выплате репараций россией.

"Без приговора суда, без выплаты россией репараций не будет полноценной победы в этой войне. И в этом вопросе Франция солидарна с Украиной", — рассказал Стефанчук.

Напомним, ранее мы писали, что уже на этой неделе Соединенные Штаты Америки могут объявить новый пакет военной помощи Украине. В частности, в нем будут ракеты GLSDB, которые позволят бить на расстояние до 150 км.

По данным агентства Reuters, общая стоимость этого пакета превысит 2 млрд долларов США. Из них 1,725 млрд долларов будут предоставлены фондом, известным как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI). Это позволит Белому дому взять оружие не из запасов американской армии, а сразу из промышленности.