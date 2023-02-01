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ППО, танки та бронетранспортери: Стефанчук розповів про плідну розмову з Макроном

1 лютого 2023 09:27
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Стефанчук зустрівся з Макроном у Парижі — що обговорили
Голова ВРУ Стефанчук з президентом Франції Макроном
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Вчора, 31 січня, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Політики обговорили потреби України на фоні постійних атак зі сторони рф.

Про це у своєму Facebook розповів голова українського парламенту.

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Деталі візиту

Руслан Стефанчук назвав зустріч з Еммануелем Макроном "предметною та щирою".

"Подякував передусім за рішення про посилення України передовими системами ППО, а також надання танків і бронетранспортерів. Саме це дало поштовх для інших держав зробити аналогічні кроки", — написав голова Верховної Ради.

Відомо, що політики, окрім зброї, обговорили питання щодо формули миру, ініційовану Президентом України Володимиром Зеленським. Також вони порушили питання щодо виплати репарацій росією.

"Без вироку суду, без виплати росією репарацій не буде повноцінної перемоги у цій війні. І в цьому питанні Франція солідарна з Україною", — розповів Стефанчук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вже цього тижня Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, у ньому будуть ракети GLSDB, які дозволять бити на відстань до 150 км.

За даними агентства Reuters, загальна вартість цього пакету перевищить 2 млрд доларів США. З них 1,725 млрд доларів будуть надані фондом, відомим як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI). Це дозволить Білому дому взяти зброю не із запасів американської армії, а відразу з промисловості.

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