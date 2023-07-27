Полная русификация и невиданная "щедрость": что наобещал Путин на форуме Россия — Африка
В четверг, 27 июля, в РФ состоялся форум Россия — Африка, на котором с очередными "идеями" выступил диктатор Владимир Путин. Он наобещал африканским лидерам много зерна, открытие общих вузов и инициировал создание общих СМИ.
Об этом стало известно из росСМИ.
Выступление Путина на форуме Россия — Африка: что наобещал диктатор
Во время своего выступления 27 июля Владимир Путин уверенно заявил, что Россия готова заместить украинское зерно в Африке, и похвастался рекордными урожаями.
Он традиционно заявил, что "страны Запада препятствуют Москве в поставках зерновых в страны Африки", однако РФ уделяет пристальное внимание вопросу поставки продовольствия в Африку.
Он хвастался "рекордным" урожаем и экспортом зерна, а также повторял, что Запад способствует "голоду" в Африке.
Кроме того, глава Кремля заявил, что Россия планирует открыть в странах Африки филиалы своих ведущих вузов, а также предложил создать в Африке школы, где будут изучать русский язык и преподавать на нем. Кроме того, Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы.
Но это еще не все прихоти российского диктатора. В своем обращении он подчеркнул, что просто необходимо создать общее информационное пространство РФ и Африки, где будет транслироваться "объективная информация".
Напомним, накануне форума в Кремле обвинили Запад в попытках "саботировать" саммит Россия — Африка и в "наглом вмешательстве" и запугивание африканских стран.