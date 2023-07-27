Повна русифікація та небачена "щедрість": що наобіцяв Путін на форумі Росія — Африка

Президент РФ Володимир Путін на форумі Росія — Африка. Фото: росЗМІ

У четвер, 27 липня, в РФ відбувся форум Росія — Африка, на якому з черговими "ідеями" виступив диктатор Володимир Путін. Він наобіцяв африканським лідерам багато зерна, відкриття спільних вузів та ініціював створення спільних ЗМІ.

Про це стало відомо з росЗМІ.

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Під час свого виступу 27 липня Володимир Путін впевнено заявив, що "Росія готова замістити українське зерно в Африці", і похвалився рекордними урожаями.

Він традиційно заявив, що "країни Заходу чинять перешкоди Москві у поставках зернових до країн Африки", проте РФ приділяє пильну увагу питанню постачання продовольства в Африку.

Він хвалився "рекордним" врожаєм та експортом зерна, а також повторював, що Захід сприяє "голоду" в Африці.

Окрім того, очільник Кремля заявив, що Росія планує відкрити у країнах Африки філії своїх провідних вишів, а також запропонував створити в Африці школи, де вивчатимуть російську мову та викладатимуть нею. Крім того, Росія збільшить набір африканських студентів до педагогічних вишів.

Але це ще не всі забаганки російського диктатора. Під час свого звернення він наголосив, що просто необхідно створити спільний інформаційний простір РФ та Африки, де транслюватиметься "об'єктивна інформація".

Нагадаємо, напередодні форуму у Кремлі звинуватили Захід у спробах "саботувати" саміт Росія — Африка і в "нахабному втручанні" і залякування африканських країн.